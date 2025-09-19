Rimessi nella World Cup: "A Berlino corro per Avis"

Il fine settimana che sta per arrivare sarà quello della Berlin Marathon, evento planetario da 60.000 partecipanti, noto soprattutto per la podistica della domenica, una delle cinque “major” del calendario mondiale, con i protagonisti al via più che intenzionati a riportare qui il titolo di maratona più veloce del mondo, sottrattogli sia al maschile che al femminile dalla prova statunitense di Chicago. Il giorno prima, sabato 20, come consuetudine tornerà la maratona per pattinatori più partecipata e famosa del pianeta che, al suo interno, ospita la prova élite valida come tappa finale della World Inline Cup. In gara, proprio per la tappa di coppa del Mondo, anche il ferrarese Mirko Rimessi, portacolori della Palestra Ginnastica Ferrara, che della gara è veterano correndola ininterrottamente dal 2007 e che in World Inline Cup ha esordito da junior nel 1998 a Roma.

Da anni quella di Rimessi è una partecipazione che ha un solo obbiettivo, quello di promuovere la donazione del sangue e del plasma in ambito sportivo, messaggio che veicola grazie alla partnership portata avanti con l’Avis di Ferrara e volta a contrastare i tanti, troppi pregiudizi che ancora persistono riguardo alla possibilità di donare durante l’attività agonistica. Quindi le aspettative di classifica passano in secondo luogo, nonostante la voglia di far bene rimanga sempre “nel sangue”.

"Questa gara rappresenta un simbolo e il mio esserci ancora, per promuovere una causa così importante in un periodo dove alcuni valori sembrano dimenticati, tanto da dover più volte ricordare lo slogan ’Il sangue si dona e non si versa’, vuole lanciare un messaggio, per quanto piccolo. Per anni Berlino ha rappresentato il momento culminante della stagione, arrivava dopo aver corso 20-25 maratone, prove nelle quali il mio impegno era diviso tra quello di atleta e quello di team-manager".