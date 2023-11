Rimettersi subito in pista. Ma per l’OR sarà dura

Secondo derby consecutivo per l’OR Reggio Emilia (3), in campo alle 17 a Russi (3) nella quarta giornata di Serie A2.

I cittadini, dopo la sconfitta interna con la corazzata Dozzese, vogliono provare a riprendere la marcia, ma hanno di fronte un avversario storicamente ostico sul proprio campo.

In Serie B il Bagnolo (3), reduce dal primo successo stagionale, va a caccia di conferme nella trasferta delle 15 sul campo di una Vigor Fucecchio (6) che è nel folto nugolo delle seconde della classe, distante un solo punto dalla capolista Prato; alla stessa ora seconda gara interna consecutiva per il fanalino Real Casalgrandese (1), chiamato a riprendersi dopo un avvio negativo, anche se il Boca Livorno (6), reduce dallo stop proprio con Bagnolo, non è affatto avversario semplice.

In Serie C2 va in scena la settima giornata e gli impegni, per le reggiane, sono sulla carta agevoli: alle 15 la capolista Futsal Guastalla (15) gioca in casa contro L’Eclisse (4), che nell’ultimo turno è stata travolta a Castelnovo Sotto dal Futsal Shqiponja (13); quest’ultima, che staziona a -2 dalla vetta, è invece impegnata alle 15,30 a Ferrara contro il Ludovico (6): al cospetto della peggior difesa del raggruppamento, Kabashi e compagni vogliono farsi trovare pronti.

Donne e giovanili. Domani alle 16 primi punti nel mirino per un Bagnolo femminile (0) ancora fermo al palo: in terra reggiana, nella quarta giornata di Serie B, arrivano le piemontesi dell’L84 (3).

Nell’Under 19 nazionale maschile, invece, va in scena la quarta giornata e la capolista OR Reggio Emilia (9) va a caccia del poker nel match casalingo delle 16 contro il Balca Poggese (2).

Alle 11, invece, il Bagnolo (0) cerca i primi punti in stagione nella sfida interna contro la Dozzese (0), con cui condivide l’ultimo posto in classifica. Riposa la Real Casalgrandese.

Intanto, nel primo turno del campionato regionale, l’ Under 17 dell’OR Reggio Emilia (3), vice campione in carica, fa la voce grossa imponendosi 16-2 proprio a Bagnolo (0), trascinata dalle 5 reti a testa di Mereu e Panico.