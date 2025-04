Rimini marathon 2024: dieci anni di corsa e inclusività per 5 mila atleti

Torna la Rimini marathon e quest’anno spegne dieci candeline. Appuntamento dall’11 al 13 aprile, per un weekend all’insegna della corsa, dell’inclusività e soprattutto il ritorno della maratona principale, quella da 42 chilometri. Un evento di caratura nazionale ed internazionale che attraverserà i luoghi simboli di tutta Rimini, dalla parte nord al parco del mare, passando per il centro storico e anche l’entroterra, richiamando in città 5 mila atleti.

Si inizia venerdì 11 con la consegna del pacco gara e l’apertura della segreteria al Club del Sole Family resort di Viserba. Sono cinque i percorsi nel programma: la 42 chilometri e la mezza maratona da 21, entrambe gare competitive Fidal; a queste si aggiungono anche la Ten miles (16 chilometri) e la Family run (6 chilometri). Tutte e quattro partiranno domenica 13 aprile dalle 9. Mentre la Kids run (2 chilometri) prenderà il via il giorno precedente, sabato 12.

La partenza delle gare sarà al Club del Sole di Viserba, il villaggio della maratona dove i concorrenti troveranno il punto iscrizione e potranno mangiare ed alloggiare. "La Rimini marathon non è entrata solo nel cuore dei partecipanti, ma di tutta la città – spiega il sindaco Jamil Sadegholvaad –. Al di là dei numeri che anno dopo anno crescono sempre di più, vedo la partecipazione di tante famiglie e bambini, tutto questo è una cartolina meravigliosa per Rimini. La corsa si snoda per le bellezze riminesi, nel mezzo di una città in continuo movimento".

Sport, ma anche inclusività. La Rimini mararthon è per tutti, dagli atleti ai bambini e le famiglie, senza dimenticare anche le persone disabili. Come ogni anno anche questa volta è previsto il raduno nazionale degli ‘spingitori di carrozzine’, che accompagneranno le persone affette disabilità fino al taglio finale del traguardo. Atleti dall’Italia ma non solo, quest’anno sono attesi partecipanti da 24 paesi del mondo, segno che oltre il confine il nome della Rimini marathon si stia sempre più espandendo.

"La decima edizione sembrava qualcosa di irraggiungibile nel lontano 2014 – spiega Simone Campolattano, uno degli organizzatori della maratona –. Eravamo partiti con mille iscritti, oggi i numeri sono ben diversi. Per festeggiare il traguardo dei 10 anni tutte le medaglie che verranno consegnate avranno uno speciale richiamo a questo numero. Per noi è molto importante anche l’inclusione, ne è prova il raduno degli ‘spingitori’ di carrozzine e la collaborazione sempre diversa con associazioni sul territorio. Un evento che unisce lo sport allo stare insieme, un momento aggregativo che richiama partecipanti da ogni dove".

Federico Tommasini