Rimonta epica del Forte: vittoria ai rigori contro Lodi

Il Forte c’è, è vivo e non vuole abdicare. Oltre ogni aspettativa i rossoblù hanno ripreso il risultato, non una, non due, ma addirittura tre volte, per poi vivere l’apoteosi nell’interminabile maratona dei rigori. A distanza di qualche ora, ma ancora carico, Mirko De Gerone rivede il match. "L’inizio partita – premette – non è stato agevole perché eravamo un po’ contratti. Dovevamo essere più pazienti ed equilibrati, cosa che ci è progressivamente riuscita permettendoci di restare sempre aggrappati al risultato anche quando eravamo sotto di tre reti". Resilienza fisica e lucidità mentale hanno contribuito all’epica rimonta. "Senza mai affrettare le conclusioni – conclude De Gerone – siamo rientrati. Andiamo a Lodi con tutti disponibili. Diciamo che, mattoncino dopo mattoncino, siamo tornati a rivedere uno spiraglio di luce. Ancora non siamo mai riusciti a batterli, ma siamo sempre stati in partita contro di loro". Come De Gerone pensa positivo anche Gigio Bresciani, nonostante l’amarezza. "Peccato – dice perché l’avevamo in pugno ma contro il Forte, che per qualità tecniche e morali non è secondo a nessuno, non ci si può rilassare mai". Il tecnico parla poi di tre fattori determinati. "Onore al Forte ma sul mio doppio giallo, che ha portato al blu a Grimalt, abbiamo incassato 2 reti. Poi c’è stato un Borgo incontenibile. Infine la mancanza di lucidità dal dischetto. Non inquadrare la porta 7 volte su 12 non va bene". Fenomenale comunque il portiere Grimalt. "Lui è una sicurezza. Vuole lasciare Lodi (andrà al Bassano, al suo posto Barozzi) con qualcosa di importante – conclude Bresciani -. Alla vigilia avremmo firmato per arrivare a gara 4 in casa e in vantaggio. Sarà durissima, ma ci crediamo".

Sergio Iacopetti