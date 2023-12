RIO SALSO “FOSSA“. Luca Calderigi vince il secondo Memorial. Italino Mulazzani

Si è svolta nello scorso week end la 45^ edizione della gara "Commercianti Mobilieri ed enti vari", valida per la Fossa Olimpica. Il Tiro a volo San Martino ha voluto organizzare COSì il secondo Memorial Mulazzani Italino, per decenni vice presidente della società. Presenti alla manifestazione i figlio dell’imprenditore Fabio e Orietta. Il primo assoluto della gara è stato Luca Calderigi con 47 piattelli su 50. Stefano Ceccaroli invece ha vinto il barrage per un fucile Benelli M2 con uno strepitoso 25 su 25 piattelli al tiro. Protagonisti anche Mattia Polidori, Marcello Sanchi, Lucio Chiucchi e Lorenzo Ceccaroli.