Riparte la pallanuoto. Esordio con il Savona. La Rari torna in vasca

Oggi parte il campionato 2025-2026 di A1 della pallanuoto maschile e per la Rari Nantes Florentia – alla sua partecipazione...

di DOMENICO FRANCO MORABITO
4 ottobre 2025
Parte della rosa della Rari Nantes che si appresta a disputare il massimo campionato di pallanuoto

Oggi parte il campionato 2025-2026 di A1 della pallanuoto maschile e per la Rari Nantes Florentia – alla sua partecipazione numero 103 (su 107 complessive) nella massima serie – è subito una gara in salita: alle ore 16 nella vasca del Savona, contro una delle big, terza lo scorso anno dietro al Pro Recco campione d’Italia e al Brescia. Rispetto ad allora la squadra ha confermato il suo zoccolo duro, dal capocannoniere Sordini punta di diamante del gruppo con 71 reti complessive, al capitano Chemeri e, a seguire, molti degli altri protagonisti di una salvezza conquistata nella finale play out col Catania dopo aver sfiorato addirittura l’accesso ai play-off: Di Fulvio (Carlo), De Mey, Hofmeijer, Turchini (Tommaso), Benvenuti, Borghigiani, Visciani. A questi si aggiungono due nuovi arrivi: il centroboa olandese Jeroen Rouwenhorst proveniente dalla De Akker Bologna e il difensore Mattia Milletti da Ancona. Accanto a loro l’ex nazionale giovanile Francesco Turchini (25 anni) che dopo la positiva parentesi con la Dream Sport torna a vestire la calottina biancorossa, e Giulio Bianchi, portiere della Nazionale under 16 vice campione d’Europa 2024, promosso come erede del veterano Massimiliano Cicali.

Alla guida del settebello vi sarà ancora Luca Minetti - anche vice di Mistrangelo sulla panchina della Nazionale under 19 - che inanella così la sesta stagione consecutiva sulla panchina della prima squadra. Il campionato parte anche con alcune nuove regole: campo ridotto da 30 a 25 metri, possesso palla portato a 28’’ lista gara innalzata a 15 atleti, di cui 13 di movimento. Inoltre, in regular season in caso di parità si procederà ai rigori assegnando 2 punti alla vincente e 1 punto alla perdente.

Franco Morabito

© Riproduzione riservata

