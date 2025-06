Riprese del film 'La Vela della vita' a Marina di Ravenna durante 'Festinvela'

A Marina di Ravenna, durante ’Festinvela’, si svolgeranno le riprese del film ’La Vela della vita’. Si tratta di un racconto autentico che prende forma tra le acque dell’Adriatico, nei ricordi e nelle rotte di chi ha fatto della vela una vocazione, uno sport e una scuola di vita. È un film sulla crescita, sull’amicizia, sulla trasmissione di valori. ma soprattutto, è un film che racconta cosa significa diventare grandi tenendo il vento in faccia e il cuore aperto.

Al centro del racconto c’è il Circolo Velico Ravennate, fucina di talenti e luogo simbolico dove intere generazioni hanno imparato non solo a navigare, ma a conoscere sé stesse: è qui che nasce tutto, è qui che prende forma la storia vera di un gruppo di giovani velisti, oggi diventati campioni, comunicatori, artisti, sei persone, sei percorsi diversi, intrecciati da un unico filo: la vela.

Protagonista e figura ispiratrice è Matteo Plazzi, presidente del circolo e storico protagonista di numerose edizioni della Coppa America, la competizione velica più prestigiosa al mondo. Con discrezione e autorevolezza, Plazzi ha guidato la formazione di molti giovani atleti, incoraggiando il loro talento e trasmettendo una cultura sportiva profonda, fatta di competenza, rispetto e visione.

Tra i protagonisti c’è Jacopo Pasini, direttore sportivo oggi volto noto dell’editoria sportiva, che ha saputo coniugare passione per la vela e capacità narrativa, che, partito proprio da quelle acque, riconosce in Plazzi il suo primo mentore e nella squadra il segreto del proprio successo.

Accanto a loro, altre figure fondamentali: Gianluca Conti, ex campione del Mondo, regista del film, capace di restituire verità e poesia al racconto attraverso uno sguardo asciutto e umano. Il regista è affiancato da Elisa Bertolini: aiuto regista e critica cinematografica che ha contribuito a costruire una narrazione coerente e sensibile, intrecciando testimonianze e scene interpretate con eleganza; Luca Bello, produttore per LB Media Group SRL, editore sportivo e voce radiofonica, motore operativo del progetto e punto di riferimento per il suo sviluppo mediatico e culturale.

Tra gli attori principali, Rossella Ossani e la piccola Gioia Conti che nonostante la sua tenera età ha gia conquistato l’ affetto dei velisti. Il film alterna immagini d’archivio, riprese in mare, interviste e scene interpretate da giovani attori selezionati per rappresentare l’adolescenza, la sfida, l’amicizia e la scoperta di sé. La vela qui non è solo uno sport: è una metafora, un linguaggio, un codice di valori. Navigare diventa un modo per imparare a vivere.