Risultati dell’Open d’Italia. Il titolo a Adrien Saddier

L’edizione 82 dell’Open d’Italia di golf che si è svolta al Golf Argentario ha avuto tinte francesi. Adrien Saddier (nella foto) ha conquistato il primo titolo sul Dp World Tour superando di due lunghezze il connazionale Martin Couvra. Vittoria meritata per il transalpino autore delle ultime 9 buche del torneo in 30 colpi, ben 5 meno del par, e il punteggio totale di -14. Saddler ha tagliato il traguardo della prima vittoria a 33 anni lasciandosi andare a lacrime di commozione anche per aver conquistato uno dei due pass per l’Open Championship, ultimo major stagionale, al quale prenderà parte con Couvra. "Dovrò cancellare il volo per gli Stati Uniti cambiandolo con uno per la Scozia – ha detto felice –. Sarà fantastico essere al Royal Portrush con i miei genitori e mia moglie".

Couvra ha conquistato il Memorial Franco Chimenti, messo in palio della Fondazione Chimenti per il miglior giovane classificato: un assegno di 25.000 euro e l’opera d’arte realizzata da Pietro Ruffo. Francesco Laporta e Jacopo Vecchi Fossa sono stati i migliori italiani, entrambi in decima posizione con -9.

Oltre la ventesima posizione gli altri italiani: Lorenzo Scalise 28° con -3, 33esimi Andrea Romano con il suo primo taglio passato sul Dp World tour in questa stagione, ed Edoardo Molinari; 41° Andrea Pavan con -1, 50° Stefano Mazzoli con +1, 76° Enrico Di Nitto con +7, 79° Luca Memeo con +12.

Andrea Ronchi