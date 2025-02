Risultati di prestigio. Banca Tema, atleti che si fanno onore

Atletica Grosseto Banca Tema ancora protagonista a livello nazionale: Gabriele D’Amico convocato in Nazionale giovanile e Anselme Faragli in grande spolvero ai campionati italiani di prove multiple.

Per quanto riguarda D’amico, fresco di titolo italiano Allievi sui 200, il giovane orbetellano rappresenterà l’Italia nell’incontro internazionale di Metz. Infatti, la Fidal ha comunicato l’elenco dei convocati per il primo impegno dell’anno delle squadre nazionali, il match internazionale Under 20 e Under 18 indoor in programma il primo marzo a Metz, in Francia: tra gli atleti chiamati a vestire l’azzurro anche il portacolori dell’Atletica Grosseto Banca Tema Gabriele D’Amico, reduce dallo storico successo ai Campionati Italiani Allievi di Ancona. D’Amico rappresenterà l’Italia proprio nei "suoi" 200 in cui incontrerà il portacolori della nazionale di casa e quello del Portogallo, per poi cimentarsi anche nella staffetta 4x200. D’Amico, che nella rassegna tricolore aveva vinto con il nuovo primato toscano Under 18 di 22.25, racconta poi il momento nella quale è arrivata la notizia della chiamata in nazionale. "Quando l’ho detto ai miei genitori credevano fosse uno scherzo, ho dovuto far chiamare il mio allenatore a casa per farmi credere – spiega –. Prima delle batterie avevo un po’ di timore perché i miei avversari avevano tutti primati personali migliori dei miei, ma dopo la prestazione nel primo turno ho capito che potevo vincere".

A Padova invece al PalaIndoor Anselme Faragli ha chiuso all’ottavo posto il Pentathlon Allievi dei Campionati Italiani. Nella nuova rassegna dedicata esclusivamente alle prove multiple il grossetano è risultato essere il terzo atleta tra quelli al primo anno di categoria. Nella gara vinta dall’umbro Matteo Sorci con il record italiano, il grossetano ha stabilito il nuovo primato personale di 3391 punti al termine di una competizione che prevedeva cinque diverse specialità nel giro di otto ore.