Risultati di prestigio. Banca Tema, Mori campione toscano e Spaggiari prende due medaglie

Tre medaglie per l’Atletica Grosseto Banca Tema ai Campionati Toscani master: Sergio Mori è oro negli 800 metri, per Luigi Spaggiari doppia medaglia. La società grossetana di atletica leggera è tornata dalla trasferta dei Campionati Toscani master su pista con la medaglia d’oro di Sergio Mori nella gara degli 800 metri M45, per un totale di tre podi conquistati dai biancorossi nella rassegna riservata agli over 35 andata in scena tra al Campo scuola di Massa. Mori, classe 1976, ha chiuso il doppio giro di pista al terzo posto assoluto con il crono finale di 2:18.04 risultando essere il migliore atleta tra i 45 e i 49 anni. Per Mori, che nella stagione invernale fu ottavo ai Campionati Italiani Master di Ancona, si tratta dell’ennesima medaglia su questa distanza. Ma l’Atletica Grosseto Banca Tema festeggia anche con il veterano Luigi Spaggiari, atleta che anche in questa occasione è stato capace di spaziare in svariate discipline: per l’M65 arriva l’argento in 19.46 sui 100 metri e il bronzo nei 3.000 di marcia (25:53.52), nel mezzo anche il quarto posto nei 200 (41.62). Questo evento dei Campionati Toscani Master è stato il primo appuntamento della seconda parte della stagione, che per la compagine grossetana vedrà come appuntamento clou l’attesissima finale nazionale a squadre per gli Allievi in programma a Modena a fine mese. Ma ora tutta l’attenzione è per la ripresa dei corsi, con il Campo scuola ’Bruno Zauli’ che sarà ancora una volta animato dai giovanissimi atleti che, a partire dal lunedì, torneranno a cimentarsi e a giocare con tutte le discipline dell’atletica leggera.