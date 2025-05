Risultati eccellenti per la scuola di taekwondo di Codigoro

Importanti risultati per la scuola di taekwondo di Codigoro, guidata dal maestro Luca Tromboni. L’altro ieri si sono tenuti gli esami per il passaggio di grado, sono stati esaminati 21 atleti delle categorie draghetti, cadetti e juniores valutati dal maestro Daniele Luzzi. Fra i vari esaminati sono emerse due dodicenni, Maria Corangelo, che ad aprile nel campionato regionale ha vinto la medaglia d’oro nei combattimenti, mentre Sofia Mangolini ha ottenuto un significativo bronzo nei campionati italiani, sempre nei combattimenti. "Questa antica arte marziale coreana é praticata a Codigoro da ormai più di 30 anni, diventando una realtà consolidata – afferma il maestro Luca Tromboni – ed é particolarmente emozionante insegnare un’arte marziale fondata su principi di uguaglianza, rispetto per il prossimo, rispetto per le regole e autocontrollo. Valori fondamentali per chi si avvicina o pratica questo disciplina sportiva – conclude Tromboni – che i bambini recepiscono molto facilmente e con grande entusiasmo, portandoli poi nel loro vivere quotidiano".

c. c.