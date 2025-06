Rita Falseni lascia Pallavolo Delfino Pescia per Blu Volley Quarrata

Diaspora di pallavoliste dalla Pallavolo Delfino Pescia. Dopo l’addio della direttrice sportiva Valentina Maltagliati, molte delle giocatrici hanno deciso di lasciare la società valdinievolina, costretta a un profondo rinnovamento: tra queste, in primis, la schiacciatrice/ricettrice classe 1998 Rita Falseni, storico capitano dell’Unione Pallavolo Valdinievole Buggiano. Nella prossima stagione, Falseni vestirà la maglia del Blu Volley Quarrata, che così s’ annuncia come autorevole candidata alla promozione in serie B2 nazionale. Falseni è atlete dal notevole curriculum: basti pensare che nelle ultime annate sportive, oltre a indossare la casacca di Pescia, è stata portacolori di Prato e Calenzano.

Borghigiana doc, soprannominata "Veleno" come un altro suo celebre compaesano, Benito Lorenzi stella dell’Inter anni Cinquanta, ha speso la propria carriera soprattutto nell’UPV Buggiano del grande patron Leandro Landi. Da giovanissima ha vinto due campionati provinciali under 13, due campionati under 14, uno Under 16. Quindi il passaggio alla Nottolini Capannori con due titoli regionali toscani e la qualificazione alle fasi nazionali con l’Under 16 e il conseguente debutto serie B. Poi il ritorno a Borgo a Buggiano, con quattro campionati di alto livello e quello scaramantico numero 17 quasi incollato alla pelle, come per dare un calcio alla malasorte. Leader sotto rete e fuori della palestra, cresciuta in fretta pure a causa della perdita prematura del babbo Roberto, bandiera sorridente dell’Unione Sportiva Borgo a Buggiano. Da lui, Rita ha ereditato l’innato carisma mentre da mamma Paola la forza di reagire, di non arrendersi mai. Pescia, Prato e Calenzano, società dove ha militato nella stagione da poco conclusa, rappresentano le recenti e gratificanti tappe di un percorso ragguardevole.

G.B.