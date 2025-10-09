Ritmica. La 18enne Allegra Jakic torna in Nazionale. Fino a dicembre si allenerà con le ’Farfalle’

La Ginnastica Cervia continua a vestirsi d’azzurro. Allegra Jakic, tra i maggiori prospetti della ginnastica ritmica a livello italiano, è stata convocata dalla nazionale per fare parte delle ‘Farfalle’, con le quali si allenerà fino a dicembre. Un bel traguardo raggiunto dalla 18enne che già dallo scorso settembre era stata inserita nella massima nazionale a squadre femminile, ma che per una frattura da stressa al piede sinistro rimediata a maggio, aveva dovuto saltare il Mondiale dello scorso agosto a Rio de Janeiro.

"Siamo davvero contente per Allegra – spiega Simona Ravaioli, allenatrice della Ginnastica Cervia – perché meritava di essere ancora nelle ‘Farfalle’ dopo la sfortuna che non le ha permesso di partecipare al Mondiale. La convocazione è arrivata la scorsa settimana dopo che aveva sostenuto un provino insieme ad altre ginnaste ed è entrata nelle dieci della nazionale. Siamo certe che si farà ancora valere come aveva fatto prima dell’infortunio".

La Ginnastica Cervia si sta preparando per le gare nazionali individuali, ma non per il campionato di serie A1 a squadre, perché l’elezione del nuovo presidente federale ha portato ad una vera riforma. Il campionato di ginnastica ritmica non si disputerà più in tre tappe più la Final Six da febbraio ad aprile, ma da ottobre a novembre insieme a quello di ginnastica artistica e si inizierà nel 2026. Una novità che inciderà parecchio sulla preparazione delle ginnaste, perché le terrà ferme per un anno, visto che lo scorso torneo è terminato ad aprile, e le porterà a dover disputare tutte le gare in poche settimane.

"La decisione è stata presa probabilmente per unire il periodo di gara di ritmica e artistica – continua Ravaioli – e noi dovremo cambiare radicalmente il nostro modo di lavorare e le abitudini. Intanto bisognerà allenarsi ad agosto, quando solitamente siamo in vacanza e sarà un cambiamento che inciderà sulle famiglie, ed inoltre dover disputare quattro gare più eventualmente la finale in un mese non porterà mai a periodi di riposo per le ginnaste. Uno dei vanti della nostra società è che le atlete frequentano tutte la scuola in presenza, non come accade da altre parti, e dunque dovremo continuare a far convivere gli studi e la ginnastica. Ci dovremo adattare come a tutte le novità e sono certa che ce la faremo e che ci presenteremo motivati e con l’obiettivo di provare ad entrare nella Final Six che abbiamo sfiorato lo scorso aprile".

Luca Del Favero