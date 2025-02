Ritmix, sorrisi e applausi. Una giornata con Milena

Milena Baldassarri, basta la parola. La campionessa della ginnastica ritmica, che ha scritto alcune delle pagine più esaltanti della specialità, ospite della Ritmix San Lazzaro. L’atleta originaria di Ravenna ha dedicato una giornata di allenamento e confronto a ragazze che sperano di ripercorrere le sue festa. L’evento ha visto la partecipazione del gruppo agonistico e preagonistico della Ritmix San Lazzaro del presidente Fabio Fantuzzi e di altre società che era stato invitate per condividere un momento davvero speciale.

"E’ stata un’occasione unica di crescita e ispirazione – dice Fabio Fantuzzi – per tutte le ginnaste presenti, che hanno potuto vivere un’esperienza formativa di altissimo livello a contatto con una delle atlete più rappresentative della ginnastica ritmica italiana".

Va oltre il presidente della Ritmix: "La nostra realtà è dedicata anima e cuore alla promozione e allo sviluppo della ginnastica ritmica, offrendo corsi per tutte le fasce d’età e livelli, dal settore base fino all’agonismo. Il nostro impegno nella formazione tecnica e sportiva ha portato in nove anni le nostre atlete a raggiungere risultati di prestigio a livello nazionale. Vantiamo una vice campionessa nazionale Gold di specialità e una campionessa nazionale silver LD A2. Traguardi che testimoniano la qualità del nostro lavoro e la crescita delle nostre ginnaste. Oltre all’aspetto tecnico e atletico, poniamo grande attenzione al benessere psicofisico delle atlete. Crediamo che la crescita sportiva debba andare di pari passo con il supporto mentale, motivo per cui il nostro staff e la direttrice tecnica Tyrna Magdalena seguono da vicino ogni ginnasta, offrendo un ambiente sano e motivante in cui ciascuna possa esprimere al meglio il proprio potenziale e coltivare la passione".