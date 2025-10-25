Riunione allestita in via Bologna. Domani c’è anche Ferrara Boxe. Sesto successo per Dario Sapone

Tornano protagonisti i dilettanti in casa Ferrara Boxe, che domenica a partire dalle 16 nella palestra di via Bologna 306 proporrà una riunione con la bellezza di 14 incontri che si profilano all’insegna dell’equilibrio. Tra questi, 11 coinvolgeranno atleti del vivaio di Roberto Croce. Ecco i match che accenderanno i riflettori sui pugili di casa: Chiara Roveggio-Vittoria Tintori (Boxe Albignasego), Swami D’Arrigo-Angela Rorato (Ares Boxing Club), Fabio Gulinelli-Leone Villani (Pugilistica Rodigina), Andrea Mantovani-Niccolò Grisolia (Boxing Club Bologna), Emanuele Bossa-Florin Cimbir (Ares Boxing Club), Dario Baroni-Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese), Pietro Palmonari-Matias Timpanaro (Boxe Albignasego), Naceur Messaudi-Giovanni Calcagno (Boxing Club Bologna), Lousaief Zayani-Gianni Russo (Ares Boxing Club), Leorand Nexha-Francesco Benedetto (Boxing Club Bologna), Hassen Atia-Arol Stoiko (Ares Boxing Club).

Nel frattempo, purtroppo si profila un lungo stop per Antonio Licata, che dopo la sconfitta maturata contro Michele De Filippo nell’incontro che metteva in palio il titolo italiano dei pesi welter sul ring di Rezzato è stato costretto a sottoporsi a un intervento chirurgico alla mandibola. Un vero peccato per la punta di diamante di Ferrara Boxe, che non vede l’ora di tornare in pista ma deve rispettare i fisiologici tempi di recupero. È invece un momento molto positivo per Dario Sapone, che a Rovigo ha centrato la sesta vittoria in altrettanti incontri da professionista contro Matteo Fiorini. Per il supergallo di Ferrara Boxe il prossimo step è rappresentato dalla semifinale del titolo italiano: la prossima settimana se ne saprà di più.

s.m.