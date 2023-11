’Road to Blaze’, adrenalina sul ring

Il conto alla rovescia è finito: domani va in scena a Imola la seconda edizione del fight event di mma, kick boxing, muay thai e bjj. Ovvero il ’Road to Blaze’ (foto) ideato, organizzato e promosso da Usil e Pro Fighting Imola. Sarà di fatto una grande giornata ricca di incontri dilettantistici in previsione del main event Blaze di marzo interamente dedicato poi ai professionisti. Una lunga giornata, quella di domani, a partire dalle ore 14.30 alla palestra Cavina, con atleti da tutta la regione dell’Emilia Romagna. Ecco gli imolesi impegnati fra ring e gabbia: Irene Conti, Enriko Bucur, Simone Conti, Imad Lakhlifi, Ambra Hasrama, Nicolò Bacchilega.

Sempre domani, al teatro Centofiori di Bologna, riflettori su ’Da Oriente a Occidente’.

Il secondo appuntamento del wrestling della stagione, dopo il successo di ’I Campioni di Domani’, che ha visto in azione tutti i migliori talenti del territorio bolognese e non solo.

Si parte con lo show dalle 18.

m.a.