Roberto Bresci riconfermato alla guida della scuola regionale dello sport del Coni

Il pratese Roberto Bresci, dopo aver ottenuto la riconferma alla presidenza del comitato toscano della federazione nuoto, è stato nuovamente nominato alla guida della scuola regionale dello sport del Coni: avrà dunque l’incarico di guidare questo importante organismo anche nel prossimo quadriennio. "La mia riconferma è una cosa per me particolarmente gradita – afferma Bresci - perché è probabilmente il frutto del buon lavoro fatto durante il quadriennio precedente".

La scuola regionale dello sport del Coni è una agenzia formativa che offre i propri servizi ai dirigenti, ai tecnici e alle società di tutte le federazioni affiliate al Coni, organizzando corsi sul territorio regionale. "A presiedere il consiglio della scuola regionale dello sport – spiega il dirigente pratese – è lo stesso presidente del Coni toscano Simone Cardullo, appena rieletto, e poi vi sono un vice presidente, ovvero il sottoscritto, al quale vengono delegate le funzioni operative, un direttore scientifico e un consiglio del quale fa parte da questo quadriennio anche un’altra dirigente pratese, Simona Nava, ex presidente del comitato regionale baseball che è stata ora eletta nella giunta del Coni toscano".

Qualche mese fa c’è stata la conferma alla guida del comitato regionale della Fin, adesso arriva questo nuovo incarico: quali sono le motivazioni che la spingono ad impegnarsi ai vertici dello sport regionale? "La motivazione più forte – risponde Bresci - è quella di interpretare questi ruoli come una forma di restituzione di ciò che si è imparato nel corso di tutti questi anni vissuti da dirigente sportivo, e poi per la grande la passione per il nuoto e per quella del ruolo di formatore. La scuola dello sport è il fiore all’occhiello del Coni regionale ed il suo ‘marchio’ è una eccellenza".

Massimiliano Martini