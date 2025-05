Roberto Vanni trionfa nella gara di Cortona Camucia con la sua Osella PA 21 J

Piazza d’onore nella sua classe, negli "Sport prototipi", nella gara in pista a Cortona Camucia, al confine tra Toscana ed Umbria per Roberto Vanni. Ennesimo exploit del pilota lucchese, alla guida di una Osella "PA 21 J", con propulsore 2 litri. Osella è un marchio importante nel mondo del motorsport: ha avuto un passato in Formula uno ed è stata plurivittoriosa nelle cronoscalate (gare in salita) con il fuoriclasse toscano Mauro Nesti.

"Le vetture sport prototipo – racconta Vanni – non sono una novità per me, perché ho già corso con la Tiga sp 98 motorizzata Alfa Romeo 3.0, vettura già di Claudio Francisci, pilota dal palmares davvero eccezionale. Avevo già ipotizzato un mio futuro con queste vetture in Europa, ma, ora, direi che è una certezza: mi sento pronto per competere nei campionati riservati alle vetture sport prototipo negli autodromi più importanti, come Hockenheim in Germania, Zeltweg in Austria, nel mitico tracciato belga di Spa-Francorchamp (una specie di università dell’automobilismo) per citarne alcuni. Ad ogni modo sto tenendo i contatti per le altre discipline che mi hanno visto coinvolto negli anni precedenti e mi riferisco alla BOSS.GP e la F1 storica".

Vanni, tempo fa, fu in procinto di guidare altre auto di notevole prestigio, come, ad esempio Formula Uno storiche. Vedremo. Si tratta pur sempre di soddisfazioni notevoli per il driver lucchese.

Massimo Stefanini