Roller Civitanova brilla ai giochi nazionali Bruno Tiezzi: quarto posto storico

Da applausi i giovani della Roller Civitanova che hanno chiuso al quarto posto, su 78 squadre partecipanti, i giochi nazionali "Bruno Tiezzi" totalizzando 14.159 punti a Fanano, nel Modenese. Un risultato storico che colloca la formazione marchigiana tra le élite del pattinaggio corsa giovanile nazionale, grazie all’impegno e al talento dei suoi giovanissimi atleti: Alessia Menghini, Amelia De Florio, Aurora Brunellini, Aurora Quattrini, Cecilia Altobelli, Diego Pepa Salierno, Elettra Scolà, Elisabetta Recchi, Greta Iezzi, Lucrezia Trillini, Margherita Marchesani, Michele Onofri, Nicole Didone e Thea Dari.

Ciascuno ha saputo interpretare al meglio il proprio ruolo nelle diverse discipline: destrezza, sprint e gare in linea. Fanano si è dimostrata essere capitale del pattinaggio giovanile, l’atmosfera nella località modenese è stata vibrante: oltre 600 atleti in pista, decine di società, centinaia di famiglie, un’organizzazione impeccabile. La Roller Civitanova ha saputo distinguersi non solo per i risultati, ma anche per il comportamento esemplare dei suoi giovani rappresentanti. Il quarto posto nazionale non è un traguardo, ma una nuova partenza. Grazie a questi 14 piccoli grandi campioni e allo staff tecnico, la Roller Civitanova si conferma una delle realtà più promettenti del panorama rotellistico italiano. Un mix vincente di passione, preparazione e spirito di squadra.