Roller, spauracchio spagnolo: tutto il resto è Noia

Ancora più difficile. Perché se il Gamma Innovation Sarzana è una formazione italiana di buon livello, il Noia appartiene al club delle migliori squadre europee. Come dire che sabato (ore 20.45, PalaBiassono) l’Hockey Roller Club Monza TeamServiceCar dovrà compiere un’impresa per ottenere un risultato positivo nell’andata degli ottavi di finale della Coppa WSE. L’avversario è appunto il Noia, che nel campionato spagnolo è seconda dietro il Barcellona. Finora è stata battuta solo dal Girona. L’incontro di ritorno verrà disputato il 20 gennaio. "In pratica - ammette il vicepresidente Franco Girardelli - il Noia è l’unica squadra che avrei voluto evitare". A questo impegnativo scontro i padroni di casa arrivano col morale debilitato per le vicende legate al campionato: Monza si lascia alle spalle la sconfitta casalinga per 4 a 2 con il Sarzana. Uno stop che tiene inchiodato il quintetto biancorossazzurro in zona playout con 8 punti. Rispetto alla partita di campionato, l’Hrcm dovrebbe comunque recuperare Zucchetti e Uva.

"Il Noia - commenta l’attaccante Julian Tamborindegui - è una tra le più forti squadre spagnole. Sarà molto dura. Noi dobbiamo essere più cattivi, più concreti. Ci manca sempre un dettaglio per fare risultato. Ma sono anche convinto che la nostra squadra meriti qualcosa di più della salvezza".