Romagna Rfc al poker di vittorie. Contro Jesi non c’è storia: 80-3

Un poker senza avversari. Il Romagna Rfc vince la sua quarta gara consecutiva (su quattro disputate) nel campionato di rugby di B, nel quale evidentemente ha deciso di restare per pochissimo tempo, e lo ha fatto distanziando il Rugby Jesi, con un siderale 80-3 frutto di 12 mete, che vale il nuovo successo con bonus e il primato in classifica a 20 punti.

Nel primo quarto Jesi tiene a bada i romagnoli fino al 15’ quando la meta di Maroncelli, trasformata da Sergi, sblocca la situazione. Lo stesso Sergi, dopo 10’, mette la firma sul raddoppio romagnolo, per il 14-0. Jesi accorcia con un calcio piazzato, ma la risposta del Romagna è immediata: ancora Sergi segna e trasforma la terza meta romagnola, mentre al 36’ arriva la meta del bonus, segnata da Marini, che chiude il primo tempo sul 3-26.

Nel secondo i Galletti vanno in crescendo e segnano altre 8 mete: nel primo quarto d’ora Fiori, Martinelli e Sgarzi mettono la firma in successione e anche nell’ultimo quarto il Romagna è attento a non concedere nulla agli avversari. Le altre cinque mete portano la firma di Greene, Zani, Di Franco, Sergi – tripletta – e Calbucci. Ora il campionato si ferma: i Galletti torneranno in campo il 12 novembre in casa con Firenze. Classifica: Romagna Rfc 20, Modena 19, Bologna 16, Gubbio 13, San Benedetto 12, Colorno 10, Jesi 9, Cus Siena 8, Pieve 7, Lions Amaranto 5, Highlanders Formigine 1, Firenze 0.

Luca Ravaglia