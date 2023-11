Romagna Rfc Con Bologna è sfida al vertice

Ora si fa sul serio. La settima giornata di campionato di rugby di serie B propone lo scontro al vertice tra Romagna Rfc e Bologna: oggi alle 14.30 lo Stadio del Rugby di Cesena ospiterà infatti il confronto che vale la vetta della classifica, dato che le squadre sono divise da un solo punto.

La marcia delle due compagini finora è stata analoga, con 5 vittorie con bonus conquistate per entrambe: a fare la differenza è stato il risultato ottenuto sul difficile campo di Colorno, dove i ’Galletti’ nell’ultimo turno hanno acciuffato il pareggio e due punti, e dove invece i bolognesi avevano incassato una sconfitta di misura, rimediando solo il punto di bonus difensivo.

Le premesse per un confronto combattuto ci sono tutte: il Romagna può contare sul prezioso fattore campo per difendere primato e imbattibilità, davanti a un Bologna sicuramente agguerrito e a caccia del colpaccio.

Oggi tornerà in campo anche il Romagna Rfc femminile, impegnato nel campionato di Serie A: per le romagnole l’esordio sarà in trasferta a Pordenone, ospiti del Forum Iulii, squadra regionale che riunisce diversi club del Friuli Venezia Giulia.

Il rugby giocato sarà dunque protagonista della giornata, ma quella allo Stadio del Rugby sarà anche una domenica all’insegna della solidarietà, dedicata alla campagna benefica del ‘Movember Romagnolo’ promossa per sostenere l’Istituto Oncologico Romagnolo e l’Irst Ircss ‘Dino Amadori’ nel mese dedicato alla ricerca e alla prevenzione contro i tumori maschili.

Sono in programma diverse iniziative per raccogliere fondi e svolgere attività di sensibilizzazione su tematiche troppo trascurate. Grazie alla collaborazione con la sezione di Cesena dello Ior e con l’Istituto Tecnico Serra, sarà allestito uno stand a tema: ci saranno i ‘baffi della prevenzione’ realizzati dallo Ior contenenti una guida sulla prevenzione ai tumori maschili, le t-shirt che il Romagna Rfc, con Macron, ha dedicato all’iniziativa e uno spazio con i lavori realizzati dagli alunni dell’Istituto Comprensivo San Biagio di Ravenna in cui poter fare foto per partecipare alla campagna sui social del #movemberromagnolo. Le iniziative culmineranno nel ‘terzo tempo’ con l’asta benefica dei baffi: i giocatori metteranno all’asta barbe e baffi cresciuti durante il mese, in una simpatica ‘cerimonia’ di taglio che sarà raccontata con una diretta radio da Radio Con.Tra.