Romagna Rfc oggi a Jesi. Si punta al tris di vittorie

Vincere non basta mai, tanto più ora, con la stagione appena iniziata. Il Romagna Rfc si è presentato nel campionato di rugby di serie B con lo spirito e le motivazioni giuste: tutto ruota intorno al desiderio di tornare subito nel torneo dal quale i Galletti sono retrocessi la scorsa estate e in effetti i presupposti per ora paiono esserci. Ma la questione temporale è cruciale, perché per arrivare in fondo davanti a tutti servono la continuità e la perseveranza di un rullo compressore.

Fino a ora la squadra giallorossa ha fatto ampiamente la sua parte conquistando 15 punti in tre partite, frutto di altrettante vittorie con bonus maturate senza dare agli avversari la possibilità di dire la loro sull’esito dell’incontro, come in effetti ha dimostrato in maniera più che eloquente il risultato dell’ultima partita, quando il Romagna ha liquidato il Siena con un 92-5 che non ha bisogno di commenti. Oggi alle 14.30 i Galletti proveranno dunque a ripetersi ancora una volta, se non nell’entità del punteggio non facilmente ripetibile, di certo nel valore del risultato, andando a far visita a Jesi. La prova odierna sarà l’ultima fatica prima della settimana di pausa del campionato, che riprenderà poi con un trittico di impegni sicuramente insidiosi (Firenze – Colorno – Bologna) a scandire il difficile mese di novembre. Massima attenzione a questa trasferta, per chiudere al meglio la prima porzione di campionato e confermarsi nella zona alta della classifica.

Jesi, reduce dalla sconfitta in casa del Pieve, grazie ai 9 punti conquistati nelle prime due giornate si trova a metà classifica. I convocati del Romagna: Assirelli, Burioli, Calbucci, Di Franco, Di Lena, Donati, Fantini, Fela, Fiori, Giardi, Greene, Lamptey, Marini, Maroncelli, Martinelli, Piccirillo, Pirini, Scermino, Sergi, Sgarzi, Sparaventi, Tauro, Vincic, Zani.

Luca Ravaglia