Rombi di tradizione sulle curve della ’Pano’

E’ ai nastri di partenza la 8ª Coppa Faro, la gara riservata alle auto storiche, ultimo appuntamento del campionato italiano velocità in salita 2025, in programma questo fine settimana, sabato e domenica sui tornanti della Panoramica San Bartolo. Si preannuncia un’edizione di successo con il record di 106 piloti al via, fra i quali i migliori specialisti delle corse in salita: essendo la gara anche internazionale, saranno presenti sei piloti austriaci ed un tedesco. Due i piloti locali al via il pesarese Roberto Domenichelli, presenza fissa alla Coppa Faro e il fanese Edoardo Zenobi. Grande soddisfazione per l’ideatore della gara, l’appassionato Alessandro Rinolfi, la "P&G Racing" organizzatrice della parte sportiva, la Intercontact di Pesaro per quella amministrativa, una squadra che insieme dalla 1^ edizione ha portato la gara pesarese fra le più prestigiose del campionato. Rinolfi prima di illustrare la parte sportiva della gara, ha presentato le diverse iniziative benefiche e sociali, partendo dalla piantumazione di 100 piante nel parco San Bartolo, per passare al coinvolgimento di Anffas e Aias, per le quali sono state messe a disposizione auto storiche che poco prima delle prove di sabato compiranno un giro sul percorso con i ragazzi delle due associazioni; infine come ogni anno un contributo sarà destinato all’Unicef di Pesaro. L’assessore allo Sport Mila Della Dora ha sottolineato il valore sportivo della Coppa Faro per poi entrare nel merito dell’evento: "Sono passati 8 anni da quando Rinolfi mi ha presentato questo progetto, e ora abbiamo una gara a livello nazionale e internazionale, con importanti risvolti sociali e di turismo visto il numero di persone che roteano attorno alla gara". Anche Alberto Paccapelo, presidente dell’associazione ‘Terra di Piloti e Motori’, ha espresso soddisfazione per gli obiettivi raggiunti dalla Coppa Faro, della quale l’Associazione è un partner fondamentale. Presente anche Antonella Mati, direttrice di Aci Pesaro-Urbino, che come rappresentante locale di Aci Sport, ha sottolineato il sostegno attivo con i suoi fondamentali commissari sportivi di percorso. La 8ª Coppa Faro accenderà il "semaforo verde" sabato alle 13,30 sulla Panoramica con la parata di auto d’epoca, sportive e pubblicitarie, di privati che pur con precise regole permetterà di sentirsi pilota per un giorno. Alle 14 il via alle due manche di prova delle auto da corsa. Domenica la gara, quella che determina la classifica, sempre su due manche, a partire dalle 8,30.

Luigi Diotalevi