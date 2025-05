Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro conquista la salvezza in Serie C toscana

La Romolini Immobiliare Dukes Basket Sansepolcro ha vinto gara 3 del primo turno dei play-out e si è garantita la permanenza nel campionato di Serie C toscana di pallacanestro. Obiettivo raggiunto, quindi e oltremodo netto (74-50) il punteggio con il quale la squadra di coach Silvio Bartolini ha superato fra le mura amiche gli universitari fiorentini, dopo che altrettanto chiari erano stati i risultati delle due precedenti sfide, nelle quali ognuna delle due formazioni aveva fatto valere il fattore campo. La posta in palio di domenica scorsa al palasport biturgense era quindi alta e le squadre lo avevano fin cda subito percepito, cominciando la partita con basse percentuali al tiro.

Piano piano, però, la Romolini Immobiliare ha iniziato a carburare, chiudendo allo stesso tempo gli ospiti in una morsa difensiva che li ha limitati ad appena 7 punti realizzati in tutto il primo quarto. La Dukes ha mantenuto un vantaggio in doppia cifra per quasi tutto il secondo quarto, ma proprio a ridosso dell’intervallo Firenze si è sbloccata e si è riavvicinata fino al 36-27 con cui si è chiuso il primo tempo. Decisivo lo strattone inferto nel terzo quarto dalla Romolini Immobiliare: con entrambe le squadre piazzate in difesa a zona, il tiro da fuori è divenuto fondamentale e la Romolini Sansepolcro ha infilato una serie di triple, unite con ottime giocate difensive, che hanno abbattuto una volta per tutte, sia mentalmente che tecnicamente, i giovani cestisti del Cus Firenze. Il 62-34 di fine terzo periodo era già una bella ipoteca sulla vittoria della compagine bianconera, che nell’ultimo quarto si è limitata a gestire il vantaggio fino al 74-50 finale.

Al termine di una stagione complessa e caratterizzata da tanti alti e altrettanti bassi, la Romolini Immobiliare Dukes ha centrato finalmente l’obiettivo salvezza, garantendosi il diritto di disputare la sua terza stagione consecutiva in Serie C, mentre il Cus Firenze ha un’altra possibilità da sfruttare nel turno successivo con Pontedera.

Claudio Roselli