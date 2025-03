Rosamimosa, una corsa simbolo. Foto e classifica

Firenze, 8 marzo 2025 – Grande partecipazione sabato 8 marzo alla Rosamimosa, la storica corsa che celebra la Giornata internazionale della donna unendo sport e impegno sociale. Giunta alla sua 38ª edizione, la manifestazione si è svolta con il consueto slogan "Donne in Corsa contro la violenza", organizzata dalla ASD Le Torri. 'evento ha visto protagoniste le atlete nella gara competitiva di 8,5 km, snodandosi tra le colline di Firenze Soffiano, con partenza dalla pista di atletica Bruno Betti, in via del Filarete.

Qui LA CLASSIFICA

Una corsa simbolo che si apre ai giovani

Rosamimosa è la corsa competitiva femminile più antica d'Italia. Tradizionalmente aperta alle sole donne dai 16 anni in su, quest'anno ha introdotto una novità significativa: una camminata ludico-motoria aperta anche ai ragazzi e alle ragazze di tutte le scuole. Un'iniziativa che ha voluto coinvolgere direttamente i giovani, diffondendo un messaggio di sensibilizzazione e prevenzione.

A conferma di questa scelta, sono state premiate le tre scuole più numerose, insieme ai giovani atleti che hanno partecipato alle gare in pista per le categorie maschili e femminili.

Un evento tra sport, impegno sociale e istituzioni

La Rosamimosa è stata non solo una corsa, ma una vera e propria festa di solidarietà. Presenti all'evento anche diverse associazioni attive nel sostegno alle donne, tra cui Artemisia, Firenze in Rosa, Humanitas e Progetto Vanessa, che offre sportelli di ascolto e consulenza per le vittime di violenza. Anche l'Associazione Italiana Celiachia ha partecipato con un ristoro dedicato.

Le premiazioni hanno coinciso con l’inaugurazione del rifacimento della tribuna e della nuova copertura con pannelli fotovoltaici. Un momento istituzionale che ha visto la partecipazione di numerose personalità tra cui la sindaca Sara Funaro, l’assessora allo Sport Letizia Perini, l’assessora alla Scuola Benedetta Albanese, il presidente Q4 Mirko Dormentoni, il presidente della Commissione Sport del Comune di Firenze Marco Burgassi, la presidente Uisp Firenze Gabriella Bruschi, il presidente regionale Uisp Marco Ceccantini, il presidente del Consiglio Comunale di Firenze Cosimo Guccione.

Ospiti speciali e testimonianze toccanti

Tra gli ospiti speciali, Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza, e Paola Alberti, che hanno presentato la riedizione del libro "Lettere senza confini". Un'opera che racconta la forza di sei mamme che hanno perso i loro figli, tra cui Michela Noli, vittima di femminicidio.

Fotografie per ricordare e sensibilizzare

Le immagini dell’evento sono a cura della ETS Regalami un Sorriso e possono essere ricercate tramite il numero di pettorale.