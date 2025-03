Podismo, riecco la Rosamimosa: festa con la 38esima edizione

Firenze, 4 marzo 2025 – Sabato 8 marzo torna la Rosamimosa, storica manifestazione giunta alla sua 38ª edizione, con l’obiettivo di sensibilizzare sul tema della violenza contro le donne. Lo slogan scelto per l’evento è "Donne in Corsa contro la violenza", con l’organizzazione affidata alla ASD Le Torri. L’appuntamento sportivo prevede una gara competitiva di 8,5 km, che si snoda sulle suggestive colline di Firenze Soffiano, con partenza dalla prestigiosa pista di Atletica Bruno Betti, in via del Filarete a Firenze. UNA CORSA DAL FORTE VALORE SIMBOLICO La Rosamimosa è la competizione podistica riservata alle donne più antica d’Italia. Anche quest’anno, oltre alla classica prova competitiva di 8,5 km, aperta alle sole atlete dai 16 anni in su con certificato agonistico, verrà proposta una camminata ludico-motoria, aperta non solo alle donne, ma anche a ragazzi e ragazze di tutte le scuole. Un’occasione per coinvolgere le giovani generazioni, con una premiazione dedicata alle tre scuole più numerose. Inoltre, spazio anche alle gare in pista per le categorie giovanili maschili e femminili. L’apertura ai ragazzi e alle scuole è una scelta significativa: diffondere il messaggio di lotta contro la violenza di genere fin dalle nuove generazioni è fondamentale per costruire un futuro più consapevole e rispettoso. UN EVENTO DI SOLIDARIETÀ E SENSIBILIZZAZIONE La Rosamimosa non è solo sport, ma anche un momento di incontro e sensibilizzazione. Alla manifestazione saranno presenti diverse associazioni impegnate nella tutela delle donne, tra cui Artemisia, Firenze in Rosa, Humanitas e Progetto Vanessa, sportello di ascolto e consulenza per le vittime di violenza. Inoltre, sarà presente l’Associazione Italiana Celiachia, che offrirà un ristoro dedicato. Numerosi gli ospiti attesi, sia alla partenza che alle premiazioni. Tra questi, Gaia Simonetti, ambasciatrice di gentilezza, e Paola Alberti, che presenterà la riedizione del libro "Lettere senza confini", un'opera toccante che racconta la forza di sei madri che hanno perso i propri figli, tra cui Michela Noli, vittima di femminicidio. LE FOTO DELLA GARA Le immagini della manifestazione saranno curate dalla ETS Regalami un Sorriso e potranno essere ricercate attraverso il numero del pettorale.