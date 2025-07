Rossetti torna in pedana. Coppa del Mondo a Lonato

Nuova avventura in Coppa del Mondo di skeet per Gabriele Rossetti che dal 6 all’8 luglio prenderà parte alla tappa di Lonato del Garda. Ad ospitare la kermesse internazionale sarà il Trap Concaverde, per quella che sarà una delle gare più attese dell’intera stagione e che ha fatto riscontrare un numero molto elevato di iscritti, con oltre 560 tiratori, tra trap e skeet, in rappresentanza di 74 nazioni. In particolare, la prova di skeet maschile, alla quale prenderà parte l’atleta di Ponte Buggianese, vedrà ben 181 atleti al via in una fase di qualificazione che si prospetta estremamente selettiva. Saranno infatti, come da regolamento, solamente sei gli atleti che accederanno alla finale per le medaglie.

A Lonato del Garda saranno in pedana tutti i migliori atleti del momento, a cominciare dagli statunitensi Hancock, Elliott e Prince, rispettivamente numero uno, due e quattro del ranking mondiale. Presenti anche il peruviano Pacheco, terzo in graduatoria, e Lee, tiratore di Taipei Cinese, sesto in classifica. Anche la squadra azzurra però ha intenzione di recitare la parte della protagonista coi suoi atleti di punta e in particolare con Tammaro Cassandro e col nostro Gabriele Rossetti, che al momento occupa la posizione numero sette nel ranking. Assieme a loro gareggerà anche Marco Sablone, mentre Valerio Palmucci e Marco Coco sono iscritti solo per i punti ranking e, anche in caso di buon piazzamento, non potranno prendere parte alla finale.

Il 2025 di Rossetti si era aperto nel migliore dei modi lo scorso aprile, quando il pontigiano aveva conquistato la medaglia d’argento nella tappa d’apertura di Buenos Aires. Dopo alcuni mesi senza gare d’alto profilo, il campione olimpico di Rio è pronto a tornare in pedana per provare ad aggiungere un altro successo al suo già ricco palmares. Rossetti comincerà la propria avventura domenica 6 coi primi cinquanta piattelli di qualificazione, mentre lunedì 7 sono in programma altri cinquanta piattelli e nella mattinata di martedì 8 gli ultimi venticinque. I sei atleti che avranno totalizzato il punteggio migliore torneranno in pedana nel pomeriggio di martedì per disputare la finale.

Michele Flori