Rotellistica Sasco Scandianese chiude terza in campionato femminile, vittoria decisiva a Valdagno

Riflettori sul campionato femminile, con la Rotellistica Sasco Scandianese che, in virtù del successo per 7 a 4 ottenuto ieri a Valdagno, chiuderà la regolar season al terzo posto e potrà evitare la semifinale con il forte Matera. I tre gol di scarto sembrano considerare facile la partita, in realtà la Sasco era sotto 0-2, poi 1-3 con gol di Yacanto, prima della doppietta di Pia Sarmiento (foto) che mandava le squadre al riposo sul 3 a 3. Ancora avanti il Valdagno, ma poi Sarmiento segnava altri tre gol (due a porta vuota negli ultimi secondi con il Valdagno che aveva inserito il quinto giocatore di movimento) e Gimeno metteva il sigillo al risultato finale. A referto anche i portieri Teli e Pisati, Calia, De Stefano e Giardina.

Anche in A2 maschile c’è stata lotta nel derby giocato a Modena dal Centro Palmer Roller Scandiano contro la locale Amatori. E’ finita 4 a 3 per i reggiani, con gol decisivo di Beato che per anni ha militato tra i canarini. A referto la squadra di Mariotti è andata con Vecchi, Busani (2 gol), Stefani (1), Barbieri, Herrero Meglioli; Deinite, Roca, Beato (1), Raveggi. Nella semifinale play-off, Scandiano affronterà Correggio.

In Serie B, Rotellistica Scandianese-Amatori Modena 8-2: Rinaldi, Vivi (2), Gioele Ganassi (1), M. Giardina (1), Consiglio (4); N. Giardina, Castaldi, Gabriele Ganassi, Pozzi, Greta Ganassi. Minimotor Correggio-Mirandola 8-0: F. Pedroni, Gabbi (1), M. Pedroni (2), Holban (3), Righi (2); Simonelli, Severi.

c.l.