Roveggio e Chioatto mattatori per Ferrara Boxe

Sono stati Chiara Roveggio e Diego Chioatto i migliori atleti dell’ultima riunione di Ferrara Boxe, un evento molto apprezzato dal pubblico che il maestro Croce ha organizzato. Il bilancio degli 11 incontri è stato di cinque vittorie e sei sconfitte per Ferrara Boxe, non esattamente quello che ci si aspetta da una riunione in casa. Come detto, Chiara Roveggio (Under 15) è stata tra le migliori in assoluto, superando Emma Patarino (Padova Ring). Diego Chioatto (Elite) ha dato vita ad un match d’altri tempi, battendo Samuele Lago (Padova Ring) al termine di una battaglia senza esclusione di colpi. Le altre vittorie di Ferrara Boxe hanno portato la firma di Andrea Mantovani (Under 17) contro Cristian Leo (Ravenna Boxe), Dario Baroni (Elite) contro Gabriele Simoni (Pugilistica Comacchiese) e Hassen Atia (Elite) contro Iosif Bandula (Padova Ring). Niente da fare invece per Arianna Motta (Under 17) contro Nikita Salvan (Albignasego Boxe), Daniel Lungo (Sparring Io) contro Giosuè Bonriposi (Boxe Lucchese), Pietro Palmonari (Elite) contro Alex Zamboni (Pugilistica Comacchiese), Emanuele Bossa (Under 17) contro Raffaele Guarise (Padova Ring) e Leo Nexha (Elite) contro Luca Targa (Padova Ring). Sconfitta pure Swami D’Arrigo (Under 17) contro Anna Amata Bertoni (Boxe Lucchese). Infine stasera al Centro Pavesi di Milano il superleggero Joseph Okoye incrocerà Bindar.

