Royal Golf Bagnaia è il miglior campo d’Italia. Il direttore Shaw: "Orgogliosi di questo premio"

Il Royal Golf Bagnaia è il miglior campo d’Italia. Il riconoscimento è arrivato ai World Golf Awards, kermesse nella quale vengono premiati ogni anno le eccellenze del turismo golfistico di tutto il mondo. Gli Awards del golf, giunti alla decima edizione, fanno parte del più ampio e storico evento World Travel Awards che da oltre 30 anni certifica, attraverso i propri premi, le eccellenze nel mondo del turismo. Il percorso senese, nato dalla matita dell’architetto Robert Trent Jones Jr. su desiderio di Marisa Riffeser Monti, che volle impreziosire il territorio con una vera e propria perla, da sempre si è distinto per l’eccellenza manutentiva e qualità dei servizi. Il riconoscimento quale miglior campo da golf d’Italia è arrivato al termine di una corsa con 20 campi italiani che da sempre si contendono lo scettro: Circolo Golf Torino, Royal Park I Roveri, Golf Club Biella, Golf Club Castelconturbia, Golf Villa d’Este, Golf Club Milano e Gardagolf sono stati tra i principali contendenti e uniscono, alla qualità dei percorsi, importanti pagine della storia del golf nostrano. Grande la soddisfazione del direttore scozzese Martin Shaw, che dal 2022 guida il club, al ritiro del premio ad Abu Dhabi: "Siamo immensamente orgogliosi di ricevere questo premio che testimonia la dedizione e il duro lavoro di tutto il nostro team – ha dichiarato – Proprietà, IMG e il nostro staff lavorano quotidianamente per offrire un prodotto golfisti d’eccellenza e continueremo con il massimo impegno per permettere agli ospiti di vivere un’esperienza di golf senza pari favorita dalla bellezza mozzafiato della Toscana". Il Royal Golf La Bagnaia è stato scelto da una platea di professionisti del settore viaggi e del turismo golfistico ma anche da golfisti di tutti i giorni. Ai voti espressi online dei dirigenti, agenti di viaggio, tour operator e media si sono affiancati quelli dei golfisti da oltre 100 nazioni. E sono in tanti ad aver scelto le 18 buche a Murlo, specialmente dopo la Ryder Cup disputata a Roma lo scorso settembre. Il percorso, nato nel 2009, si sviluppa su 130 ettari delle colline senesi incastonato dalla club house, che annovera ristornante e servizi del club, e il La Bagnaia Resort, un hotel 5 stelle ricavato dall’antico borgo che permette di vivere una vacanza autentica e immersiva fatta di relax e privacy.

Andrea Ronchi