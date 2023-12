Rugby. A Badia arrivati quattro punti d’oro: "Ci siamo sbloccati in trasferta»

La Fiorini Pesaro Rugby, serie A, festeggia la prima vittoria in trasferta. A Badia guadagna 4 punti d’oro. "C’è tanta gioia in tutta la squadra per questo successo, tanto piacere a livello collettivo per questo sbloccarsi in trasferta". È l’Utility Back Maicol Azzolini, a raccontare l’entusiasmo che questa vittoria ha portato per la formazione giallorossa. Nell’ottava giornata del campionato con i Borsari Badia i kiwi giallorossi hanno trovato la prima vittoria stagionale in trasferta. La squadra pesarese ora è a quota 15 e 9^ in classifica. "La vittoria viene da un bel percorso di crescita della squadra – continua Azzolini -. Nelle ultime partite si è alzato il livello della prestazione e così siamo riusciti a portare a casa questo risultato. Una vittoria arrivata faticando, un match giocato punto a punto, ma siamo riusciti a rimanere lucidi anche negli ultimi minuti, a gestire bene la partita e portarla a casa". Dopo un inizio stagione difficile iniziano ad arrivare i risultati: "Da inizio stagione sapevamo che il nostro sarebbe stato un percorso di crescita. Abbiamo cambiato modo di giocare, le strutture di gioco, ci sono numerosi giocatori nuovi. In più il calendario non ci ha aiutato, nelle prime giornate abbiamo incontrato le squadre più forti di questo girone, quelle strutturate per fare il salto di categoria. Questo non ha aiutato a accumulare punti per la classifica, ma ci ha fatto subito capire il livello del campionato e reagire nel migliore dei modi". Domenica al Teknowool Rugby Park l’ultimo match del 2023 contro il Rugby Paese: "Siamo vogliosi di fare un’altra ottima prestazione, che possa portare a un bel risultato, regalare un’altra vittoria ai tifosi e alla società. Vincere l’ultima partita dell’anno in casa è anche un modo per festeggiare tutti insieme. La preparazione sarà uguale alle altre settimane, lavorando sui nostri punti deboli e rafforzando i nostri punti di forza".

b.t.