Rugby A Elite, il Rovigo batte 37-7 Sitav Lyons

Rovigo 9 marzo 2025. Successo facile per i rossoblù di coach Davide Giazzon che nel primo tempo segnano 13 punti, a zero, e nella ripresa lasciano solo 7 punti agli ospiti del Sitav Rugby Lyons, penultimo in classifica.

Inizio a favore dei padroni di casa che al 5’ ottengono un calcio a favore davanti ai pali: visto la facile posizione Thomson dalla piazzola fissa i primi tre punti della partita, 3-0.

Al 12’ il Sitav Rugby Lyons ha la possibilità di portarsi sul pareggio con un calcio piazzato di Steenkamp, che non riesce però a centrare i pali.

Al 17’ i bersaglieri mettono ritmo nel gioco, avanzano il campo e con Fourcade trovano la prima marcatura di potenza. Thomson è preciso, 10-0.

Nei minuti a seguire Rovigo va oltre la linea con Sironi, la meta però non viene assegnata per un avanti. Il tabellino viene aggiornato al 29’ con un calcio piazzato di Thomson che converte l’ovale tra i pali, 13-0.

Al 33’ il Sitav Rugby Lyons viene punito con un cartellino giallo a Bellucci, bianconeri in quattordici.

Negli ultimi minuti i Lyons avanzano il campo e provano a concretizzare con una marcatura, non riescono però a fissare punti. Il risultato non viene più aggiornato e le squadre tornano negli spogliatoi con il risultato parziale di 13 a 0.

La seconda frazione si apre al 50’ con Rovigo che di prepotenza trova la seconda marcatura con Della Sala che trova un varco nella difesa del Sitav Rugby Lyons. Thomson questa volta non converte, 18-0. Al 53’ Rovigo concretizza il lavoro del drive: touche in prossimità dei cinque metri avversari, buona la prova del pack rossoblù che porta oltre la linea Cadorini.

Thomson non converte, 23-0.

Al 63’ Rovigo fissa la meta del bonus con Capitan Diederich Ferrario: touche in prossimità dei ventidue avversari, Ferrario recupera l’ovale e vola in meta con una bella cavalcata personale.

Thomson questa volta è preciso, 30-0.

Al 67’ i Lyons non demordono, Gaetano, entrato dalla panchina, riesce a superare la difesa dei rossoblù, Steenkamp, è preciso, 30-7.

Al 77’ buon passaggio di Krsul per Lertora che avanza il campo, l’ala argentina a sua volta apre il gioco a Diederich Ferrario che va oltre la linea per la sua seconda meta di giornata.

Thomson aggiunge la trasformazione, 37-7, con questo risultato termina la partita.

“Sono contento della voglia di giocare dei ragazzi, di provare a creare, le parole di Davide Giazzon, allenatore del Rovigo. Ci sono comunque stati degli errori, dobbiamo avere più fame in alcune occasioni. Tutti i giocatori si sono messi a servizio della squadra, hanno fatto bene. L’approccio alla partita è stato buono, ovviamente ci sono cose da migliorare. Sono soddisfatto della difesa. Ora ci aspetta la semifinale di Coppa Italia, lavoriamo in vista di questo importante match.”