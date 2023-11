Rugby Altro ko per il Cus Siena

Nel sentito derby con il Firenze il Banca Centro Cus Siena ha rimediato un’amara sconfitta per 10-6. Fin dalle prime azioni si è visto un netto predominio senese con una mischia straripante (tanto che i biancorossi hanno chiesto la mischia no contest) che ha permesso ai bianconeri di lasciare pochissimo l’iniziativa ai gigliati dell’ex tecnico Francesco Sacrestano; è arrivata anche una meta per Castagnini che però il direttore di gara non ha convalidato per non aver visto l’azione. La vittoria è sfuggita per la mancanza di lucidità, evidente quando con la doppia superiorità numerica i cussini non hanno cercato di aprire la palla al largo ma hanno tentato di sfondare l’ottima difesa fiorentina o quando le punizioni calciate ripetutamente in touche non hanno portato punti. È arrivato anche un nuovo bonus difensivo, utile per muovere la classifica, ma, visto il risultato finale, dal sapore di beffa, ancora di più di quello guadagnato a Jesi. Il Banca Centro Cus Siena domenica è chiamato ad una prestazione concreta contro i livornesi dei Lions Amaranto: appuntamento a Colle di Val d’Elsa con start alle 14,30.