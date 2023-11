Rugby b: successi convincenti per entrambi i team. Emil Banca e Pieve, bene così

Giornata perfetta per la pallovale bolognese. Vince e convince l’Emil Banca che supera 40-7 il Gubbio e si presenta alla grande sfide di domenica con il Romagna a un solo punto dalla prima. Sfida senza storia con i rossoblù sempre avanti nel punteggio e in grado di far valere subito la propria forza e le proprie qualità. I punti dell’Emil Banca sono stati realizzati dalle mete di Sacchetti, Soavi, Priola, Vilasi, Quadri e Biondi a cui vanno aggiunte 5 trasformazioni di Giacalone. Vince e convince anche il Pieve che passa 7-39 in casa degli Highlanders Formigine.

Netto successo per la formazione di Renzo Balboni che non lascia scampo ai rivali potandosi subito in vantaggio 0-8 gestendo il tentativo di ritorno degli avversari e conquistando vittoria e cinque punti in palio. I punti di Pieve portano la firma delle mete di D. Tassinari, Cocchiarella (2), Pondrelli (2) e una tecnica, oltre a 1 penalty e due trasformazione di Govoni.