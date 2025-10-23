Rugby. Banca Centro comincia il campionato con un pareggio. Contro l’Unione Firenze finisce 17-17 e tanto rammarico

E’ iniziato con un pareggio beffardo il campionato del Banca Centro Cus Siena Rugby che ha impattato 17-17 con l’Unione Rugby Firenze. L’incontro si è giocato, grazie alla disponibilità del Valdelsa Rugby, sul campo di Colle, in attesa che il rinnovato impianto dell’Acquacalda sia agibile dopo la risemina. La squadra di Francesco Romei e Luca Belardi, con la preparazione atletica di Elena Calzeroni, è partita fortissimo: dopo appena un minuto, Sampieri è stato rapido a recuperare un pallone, aprendo il varco per la meta di Belardi. Bartolomucci ha trasformato per il 7-0. Firenze ha accorciato all’8’ (7-5), ma l’equilibrio è stato spesso rotto, come ha spiegato il sodalizio bianconero, da un arbitraggio discutibile, culminato con una decisione contestata al 23’: un intervento falloso su un giocatore senese lanciato in meta è stato sanzionato solo con una punizione, senza cartellini. Poi Firenze è andata in meta segnando il sorpasso (7-12). Nel secondo tempo i bianconeri hanno reagito subito a una nuova marcatura ospite, con Ricci, appena entrato, bravo a finalizzare un’azione portata avanti da Mencarelli. Bartolomucci ha trasformato ancora (14-17). La partita si è accesa al 17’, con un cartellino giallo a Parigi e 10 minuti di caos in campo: dopo un duro placcaggio fiorentino, si è acceso un tafferuglio; il direttore di gara ha estratto tre cartellini rossi (uno per parte più uno a un giocatore fiorentino in panchina), assegnando punizione a Firenze, tra lo sconcerto generale. Siena ha comunque pareggiato al 30’ con una punizione di Bartolomucci (17-17), ha provato ad allungare con un nuovo calcio e ha rischiato la beffa nel finale, quando i fiorentini hanno sbagliato incredibilmente una punizione da posizione facilissima. Da segnalare l’esordio molto positivo di Vargas, terza linea argentina che lavora a Siena. Domenica prossima la trasferta inedita a Colleferro.