Rugby. Banca Centro Cus: una pesante sconfitta nella capitale. Capitolina troppo forte, ma buono l’ultimo quarto senese

A Roma, in una giornata dal clima quasi primaverile, il Banca Centro Cus Siena Rugby è caduto contro l’Unione Rugby Capitolina: il netto 38-5 ha permesso ai padroni di casa di conquistare i cinque punti in palio. I senesi hanno sofferto la qualità degli avversari nei primi minuti, ma hanno chiuso con un ultimo quarto di gara di grande carattere, premiato dalla meta finale di Bernini.

I bianconeri hanno avuto un buon approccio, ma è stata la Capitolina a colpire per prima al 5’, finalizzando un’azione veloce all’ala poi all’8’, sfruttando alcune lacune difensive dei senesi (14-0). Il Banca Centro Cus Siena ha provato a reagire riversandosi in attacco, senza però riuscire a concretizzare. Gli avversari, più organizzati, hanno gestito il possesso e, dopo una fase equilibrata, hanno trovato la terza meta con un’azione centrale al 32’, per il 19-0.

Il rientro in campo è stato ancora di marca romana, con la meta del bonus offensivo al 42’, dopo una maul avanzante da touche (26-0). Nonostante il divario, i senesi non hanno mai smesso di lottare, cercando di proporsi in attacco con continuità. Al 63’ la Capitolina ha punito nuovamente un errore in difesa, allungando sul 33-0.

Nei successivi 10 minuti, però, i bianconeri hanno cambiato marcia, hanno schiacciato gli avversari, hanno messo enorme pressione, costringendo i padroni di casa a una difesa disperata, ma una serie di falli ripetuti non hanno portato a nessuna decisione arbitrale. Il direttore di gara non ha dato seguito a un vantaggio chiaro da lui segnalato e ha così permesso all’Ur Capitolina di siglare in contropiede la meta del 38-0.

I bianconeri hanno continuato a spingere con orgoglio fino all’ultimo minuto: di Bernini la meta della bandiera. A Colle Val d’Elsa, domenica 2 marzo contro il Rugby Gubbio, la chance del pronto riscatto, per difendere il quarto posto.