Rugby. Banca Centro Cus Siena incerottato. A Jesi finisce 17-17

La prima uscita del 2025 ha conciso con l’ultima partita del girone di andata della Serie B: il Banca Centro Cus Siena ha affrontato a Jesi il fanalino di coda della classifica, deciso a vendere cara la pelle. Oltre all’indisponibile Bartolomucci, i bianconeri hanno dovuto rinunciare a Gembal, che ha dato forfait per motivi familiari: alle 14,19 è nato infatti suo figlio Edoardo Adam. Poi, durante il riscaldamento un’altra tegola: si è infortunato Amarabon. Al pronti via, una sorpresa: per uno scambio tra federazioni, la partita è stata diretta da un arbitro inglese, prima volta nella storia del rugby senese.

La sfida si è rivelata da subito equilibrata, con i padroni di casa dominanti in mischia e i senesi proiettati in attacco ma incapaci di concludere in meta. Gli jesini hanno piazzato una punizione al 7’, poi hanno subìto a lungo i cussini salvo poi proporsi in attacco a ogni errore bianconero. Nelle prime azioni del secondo tempo Parigi è stato bravissimo a schiacciare in meta all’ala terminando una bellissima azione corale (3-5); nel momento in cui il Banca Centro Cus Siena sembrava poter prendere il largo sono arrivati due erroracci: i marchigiani, in 10 minuti, si sono portati sul 17-5. Ma nel momento più difficile il pack di mischia ha iniziato a dominare e in una delle ripetute percussioni Mauriello ha schiacciato in meta la palla del 17-10. Gli ultimi minuti, anche grazie all’energia dei subentrati, sono stati intensi: i cussini hanno impostato il gioco per segnare la meta centrale e permettere così al calciatore di piazzare l’eventuale segnatura, che è arrivata grazie a Comandi a tempo scaduto. Contento solo a metà lo staff tecnico cussino: per la mole di gioco espressa sarebbero dovute arrivare più segnature. Ottimi comunque gli esordi di Tommaso ‘Elba’ Ercolani e Manuel Sampieri. Prossimo appuntamento domenica sul campo dei Lions Alto Lazio.