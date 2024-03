Rugby. Banca Centro Cus Siena compie l’impresa. Vittoria all’ultimo respiro a spese di Jesi

In una delle partite più intense degli ultimi anni, il Banca Centro Cus Siena è riuscito a battere a Gracciano, all’ultimo tuffo, il Rugby Jesi. La partita - dopo la consegna del regalo ad Ancilli per la 50ma presenza con i seniores – è iniziata con i cussini troppo fallosi e poco concreti e gli jesini pronti a ricacciarli indietro e colpire. I biancoverdi hanno preso il largo prima con una punizione, poi con una meta non trasformata e infine con la seconda meta (0-15). In apertura del secondo tempo il Banca Centro Cus Siena si è risvegliato con una meta di Bartalini servito splendidamente da Bartolomucci per il 7-15; ma nei minuti successivi gli ospiti hanno allungato di nuovo con una meta e una punizione che sembravano aver messo il sigillo alla vittoria, maturata grazie a una migliore interpretazione dell’arbitraggio, gravemente insufficiente per lucidità (7-25). Ma la miglior tenuta atletica dei senesi e i cambi hanno fatto la differenza nel finale. Negli ultimi 10 minuti sono arrivati prima una meta tecnica con relativo cartellino giallo per un placcaggio al collo di Ancilli lanciato in meta, poi una nuova meta di Ancilli; sul 21-25, nell’ultima azione utile, i bianconeri hanno riconquistato palla e attaccato con una furia che non si era vista in campo prima. Dopo una serie di falli per arginare i bianconeri è stato Comandi a schiacciare in meta su passaggio di Lucibello, sempre fondamentale. Bartolomucci ha piazzato la trasformazione angolata per il definitivo 28-25: 5 i punti ai senesi (vittoria più bonus delle 4 mete); uno agli jesini (bonus difensivo per aver perso con meno di 7 punti di scarto). Il record di 35 punti della stagione 2021-22 si avvicina: dopo lo stop, a Colle arriverà il Firenze Rugby dell’ex tecnico Sacrestano.