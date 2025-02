Rugby. Banca Centro Cus Siena si prende il derby contro Firenze. Ora è al quarto posto in coabitazione con Perugia

Il derby è bianconero! Sul campo di Colle Val d’Elsa, Banca Centro Cus Siena Rugby si impone 20-10 sull’Unione Rugby Firenze, conquistando una vittoria fondamentale per la classifica e il morale. Una partita molto sentita contro la squadra allenata dall’ex Francesco Sacrestano, sempre controllata dai padroni di casa, incapaci però di concretizzare. Il successo, arricchito dal punto di bonus offensivo per le quattro mete segnate, proietta i senesi al quarto posto con il Rugby Perugia, a quota 28.

L’incontro inizia con il piede giusto per i bianconeri che al 3’ si trovano in superiorità numerica grazie a un cartellino giallo per gli ospiti. Il vantaggio si concretizza al 4’: dopo una touche ben organizzata, Ancilli finalizza una maul avanzante per il 5-0. Il primo tempo vede i ragazzi di Romei dominare, ma con troppi errori nei metri finali. Al 24’, Bartolomucci colpisce il palo su calcio di punizione. A sorpresa, al 30’ l’Unione Rugby Firenze trova la meta con una maul avanzante da touche (5-7).

Nel secondo tempo Banca Centro Cus Siena riprende in mano la gara, affidandosi alla superiorità in mischia chiusa e a una difesa insuperabile. Al 48’ dopo una forte pressione sulla linea di meta, Ricci segna il sorpasso (10-7). Solo due minuti dopo, ancora Ricci schiaccia in meta una nuova azione da mischia dominante, per il 15-7. L’Unione Rugby Firenze prova a rientrare in partita con un calcio di punizione al 22’ (15-10), ma i senesi continuano a martellare e al 30’ dopo una serie di mischie nei 5 metri avversari, Trefoloni sigla la quarta meta: 20-10 con punto di bonus offensivo.

Una vittoria meritata, unica nota insolita lo 0/4 per i calciatori senesi con 11 punti lasciati sulla piazzola. Il punteggio avrebbe potuto essere più ampio, se non fosse stato per i troppi errori in fase di finalizzazione. Il ‘Birra La Diana Man of the Match’ è stato Daniele Ricci, autore di due mete e di molte progressioni dominanti. Bianconeri in campo il 16 febbraio in casa dell’Ur Capitolina.