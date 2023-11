Rugby. Berserker sconfitti dall’Union Cavalieri

Niente da fare a Sesto Fiorentino per i Berserker al cospetto del più quotato Union Cavalieri Cadetti. Il gruppo formato dai ragazzi del Gambassi Rugby e dell’Unione Rugby Montelupo Empoli ha infatti ceduto 48-7, vedendo così sfumare l’accesso diretto alla fase interregionale del campionato di serie C. I Berserker, comunque, hanno lottato fin da ultimo, disputando un bel secondo tempo. Grazie anche ad una buona condizione fisica i ragazzi di coach Firenzani riescono a prendere ritmo in diverse azioni e trovano pure una meta tecnica, derivata da falli ripetuti da parte dei padroni di casa, che non riuscivano ad arginare regolarmente le offensive dei Berserker. Una sconfitta che può solo aiutare a crescere, prendendo spunto sia dagli errori che dagli aspetti positivi. Questa la formazione: Cavallaro, Lassi, Popescu, Simoncini D., Amodeo, Vincelles, Cameli, Goretti, Banti, Rizzello, Goldman, Cannas, Alessandri, Burgassi, Bartolozzi. A disposizione c’erano Ferzola, Petroiu, Pernarella, Simoncini A., Parenti, Bartolini e Niccolini.