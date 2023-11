Rugby C. Fano, battuta d’arresto. Festeggia il Castello

Nell’ultimo turno per la Essepigi Rugby Fano, dopo quattro vittorie di fila, è arrivata la prima battuta d’arresto nel campionato di serie C. Infatti Fano è stata regolata col punteggio di 14-10 dal Città di Castello nella quinta giornata del girone umbro-marchigiano. Le mete dei fanesi, rimasti comunque solitari in vetta alla graduatoria a +2 dall’Unione Rugbistica Anconitana e +5 dagli stessi tifernati, sono state autografate dal capitano Gabriele Breccia e da Thomas Bussaglia. I rossoblù riprenderanno il proprio cammino il 3 dicembre nello scontro al vertice casalingo con l’Unione Rugbistica Anconitana. Un bel banco di prova.

Intanto prosegue in ambito giovanile la sempre fervente attività del club presieduto da Giorgio Brunacci. L’Under 12 fanese (foto) ha aperto le danze nello scorso weekend prendendo parte al raggruppamento ospitato dal Fabriano Rugby, un’altra occasione di divertimento e di crescita per questa squadra. I 2010 hanno invece partecipato al Festival di Ancona, riservato alle formazioni Under 14. Salendo ancora di categoria da registrare la sconfitta dell’Élite nazionale Under 16 della mista Fano-Sena, battuta per 54-5 dai Cavalieri Union Rugby Prato Sesto, ma è stato un altro momento importante per accrescere il bagaglio di esperienza di questi ragazzi che per la prima volta si misurano in una competizione di tale livello. E’ infine toccata una sfida tutta in famiglia per gli Under 18, che quest’anno hanno attivato un accordo di tutoraggio in collaborazione col Pesaro Rugby in campo al "Falcone-Borsellino". Nella circostanza la compagine pesarese ha prevalso per 49-5. Al di là del risultato si è però trattato di un buon confronto in vista delle prossime fasi interregionali che partiranno a dicembre. Il terzo tempo poi ha regalato sorrisi a tutti, vincitori e vinti.

b.t.