Rugby c promozione. Er Lux in casa a caccia della vittoria perduta

Seconda partita in casa per l’Er Lux Rugby Forlì, che deve vincere contro una rivale diretta nella zona media della classifica. Al campo Monti infatti alle 14.30 andrà in scena il derby contro il Bologna Rugby Club, match valido per l’ottava giornata di serie C Promozione oltre che per il primo trofeo Gencom, uno dei tanti sponsor biancorossi. "Dopo una serie di sconfitte, Forlì si prepara per una battaglia della mischia, in quella che si annuncia come una partita tosta e dove non potremo rilassarci se vorremo voltare pagina e riprendere la strada della vittoria. La presenza dei nostri tifosi potrà fare la differenza", è alla vigilia l’opinione di Jeronimo Gascon, coach della treiquarti.

Le altre partite: Parma-Lyons Piacenza, Cus Ferrara-Faenza e Guastalla-Imola; turno di riposo per il Carpi.

e. ma.