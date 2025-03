RUGBY. Carpi-Formigine. Derby in Serie C

Non c’è solo la super sfida della nuova capolista di Serie B Giacobazzi Modena sul campo del Bergamo quarto a -3 domani nella giornata di rugby. In Serie C Promozione infatti sempre domani si gioca il derby di ritorno fra Carpi e Formigine (14,30). I Falchi biancorossi hanno chiuso l’andata al 4° posto con 2 punti, a -5 dal Noceto, mentre gli Highlanders sono ultimi con un solo punto, a -11 dal Cus Ferrara. All’andata Carpi è passata a Formigine per 29-15 e i ragazzi di coach Ivanciuc l’obiettivo è bissare quella vittoria: i Falchi hanno sfruttato la sosta per un test match contro il Lausanne Université Club (A svizzera): la partita, giocata in quattro tempi da 20 minuti, ha visto la vittoria degli ospiti per 33-17.