Rugby. Cavalieri, Magni verso Mogliano

Gianmarco Magni, uno dei protagonisti delle ultima stagione, potrebbe lasciare i Cavalieri Union: il rugbista pratese, classe 2002, è ad un passo dal Mogliano. E’ stato il sodalizio veneto a rendere nota l’operazione di mercato nelle scorse ore sulla propria pagina Facebook, con il ventitreenne mediano d’apertura (cresciuto nel Gispi) che dovrebbe quindi la possibilità di giocare in A Elite. Le trattative sono in stato avanzato, ma il fatto che il club tuttonero non abbia ancora annunciato la partenza del giocatore lascia intendere che non tutti i dettagli siano ancora al loro posto. Il progetto della società presieduta da Maurizio Sansone, ad ogni modo, va avanti: il gruppo ha ripreso gli allenamenti agli ordini di coach Alberto Chiesa, che sta pianificando le tappe di avvicinamento al prossimo campionato di Serie A che inizierà il prossimo 19 ottobre. Partendo da quella che, ad oggi, dovrebbe essere l’ultima amichevole in ordine cronologico: il 27 o il 28 settembre, dovrebbe tenersi un’amichevole con Parma. Un vero e proprio "rugby day", da disputare probabilmente in Emilia, che dovrebbe coinvolgere tanto la prima squadra quanto la formazione U18: dovrebbero essere proprio i giovani ad aprire le danze, per poi lasciare il campo ai "senior". Per allora però, capitan Puglia e compagni dovrebbero già aver disputato altre due partite nell’ambito della medesima manifestazione: la volontà del tecnico è quello di organizzare un confronto amichevole con Firenze e Livorno per il 20 settembre prossimo, al Montano di viale Galilei per il quale i lavori sul nuovo campo in sintetico sono in dirittura d’arrivo. A breve dovrebbe essere ufficializzato l’ingaggio di Miguel Leiger, rugbista argentino che sta allenandosi da qualche giorno con i nuovi compagni. E poi, seppur sullo sfondo, c’è la questione legata all’eventuale ripescaggio nel girone 1 di Serie A: per essere ripescati, i Cavalieri devono sperare nella mancata iscrizione al torneo di una delle compagini aventi diritto. Bisognerà aspettare le prossime settimane per eventuali sviluppi.

Giovanni Fiorentino