Rugby. Cavalieri, ok il test col Calvisano: "Nella ripresa siamo venuti fuori»

"E’ stata una bella partita. Nel primo tempo siamo stati forse un po’ troppo fallosi, ma siamo venuti fuori nella ripresa. Personalmente sono soddisfatto, perché abbiamo raggiunto il punto che ci eravamo prefissati di raggiungere in vista dell’inizio del campionato". E’ così che il direttore sportivo dei Cavalieri Union, Francesco Fusi, ha commentato il successo ottenuto nell’amichevole di ieri contro il Calvisano (disputata al Montano di viale Galilei) dagli uomini del direttore tecnico Alberto Chiesa. Una vittoria per 17-10 (mete di Nistri, Morelli e Quaranti con trasformazione di Dabizzi) ottenuta contro una squadra che milita nel girone 1 "elite", che pur non essendo la corazzata che nella scorsa decade vinse quattro Scudetti (e che aveva proprio in Chiesa uno dei giocatori più rappresentativi, ndr) si è dimostrata competitiva. E anche se si trattava di un’amichevole, vincere fa sempre bene al morale. Il cammino di capitan Puglia e compagni nel pre-campionato si chiude quindi con un bilancio di due vittorie ed una sconfitta.

Dopo il ko interno contro il Livorno di due settimane fa al Montano (quando forse le gambe erano ancora imballate dalla preparazione) i "tuttineri" hanno espugnato poco più di sette giorni fa il campo del Parma, con un 38-28. E la prestazione di ieri ha comunque lasciato impressioni ed indicazioni più che positive: Chiesa ha approfittato di queste tre partire per "ruotare" i giocatori, concedendo minutaggio a tutti con l’obiettivo di affinare le varie situazioni di gioco e ritrovare il ritmo-partita. Un primo obiettivo che sembra insomma esser stato raggiunto, sia pur con l’obbligo di confermare quanto di buono visto contro Livorno, Parma e Calvisano anche adesso che si tornerà a fare sul serio e torneranno ad esserci in palio i 5 punti. Il prossimo 19 ottobre prenderà il via la Serie A, con il gruppo che farà visita al Civitavecchia nel match valido per la prima giornata del girone 4. "Siamo venuti fuori esprimendo anche un buon gioco: vogliamo e dobbiamo rendere casa nostra un fortino – ha commentato Chiesa in merito alla gara di ieri – tutti i giocatori impiegati hanno fatto bene: ho visto un passo indietro in fase di conquista rispetto a Parma ma uno avanti sul piano del gioco. In generale sono soddisfatto perché i ragazzi stanno dimostrando di recepire bene le proposte in allenamento".

Giovanni Fiorentino