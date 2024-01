Rugby. Cus a Imola in lotta per il secondo posto

Torna il campionato di C di rugby dopo la pausa, iniziando di fatto il girone di ritorno. Il Cus alle 14.30 sarà ospite di Imola al campo Zanelli-Tassinari, indubbiamente il terreno centrale dell’odierna giornata ovale.

Tanti i motivi di interesse con la sconfitta dell’andata che, per come è maturata, con i ferraresi padroni incontrastati del primo tempo, grida ancora vendetta. Ferrara vuole accorciare il gap dal secondo posto, l’ultimo utile per i play off, occupato proprio dai romagnoli, e per fare questo deve ripartire da dove aveva concluso l’anno solare, ovvero da due ottime prestazioni a livello di gioco e risultati; tutti disponibili per Dardani ad eccezione di Scanavacca e De Paoli.

Molto qualitativo il quindici iniziale, ma è la panchina che spicca per qualità con Ippolito e Tani cambi per la prima linea ed il rientro dei talenti Storti e Gatti.