Rugby. Cus, brutta prova e successo sofferto

Ottanta minuti di non gioco fruttano al Cus una delle prestazioni più brutte degli ultimi anni e ci vogliono gli innesti della panchina per portare a casa il risultato pieno (11-19 il finale a Guastalla). La prima frazione di gioco vive tutta sull’agonismo dei padroni di casa che nonostante i tre gialli controllano il gioco e passano con due centri al piede per il 6-0 dell’intervallo. Ferrara sembra essere solo sparring partner e non dà segnali di rivalsa, se non ad inizio ripresa dopo che dalla panchina Dardani pesca forze fresche e chiama a raccolta i suoi uomini di esperienza. Così in poco meno di un quarto d’ora gli ospiti la ribaltano con Zingaro e Semenza (6-12 con il centro di Bondoni) prima che Guastalla segni e si riporti a meno uno. Di buono in Cus si porta a casa i quattro punti e accoglie con favore le prossime due settimane di sosta.