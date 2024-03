Rugby. Cus con la capolista Lyons Piacenza al Trevisani

Dopo la lunga pausa imposta dal calendario e dal Sei Nazioni, torna la serie C di rugby con Ferrara campo centrale di giornata dove alle 14.30 il Cus attende la visita dell’imbattuta capolista, i Lyons Piacenza cadetta.

Una sola statistica fotografa al meglio lo strapotere dei piacentini, che già dall’estate avevano palesato interessi per nel salto di categoria: i soli 5 punti subiti in media ad incontro, in pratica una sola meta a partita.

Dal canto proprio il Cus, alle prese con i cronici problemi in prima linea, potrà giocare senza pressione alcuna con l’obiettivo di dimostrare, contro i primi della classe, che il gap non è certo quello dell’andata.

Il Trevisani, che si conferma un gioiellino nonostante le abbondanti precipitazioni, sarà tirato a lucido per fare da cornice ad ottanta minuti che si preannunciano, pioggia permettendo, spettacolari: con Tani e Bellunato out, Cestari ed Ippolito in panchina ma non al top, il peso della spinta sarà su Bellini a destra e Dalla Porta al centro.

A parte Pasquali non disponibile, per il resto della rosa tutti convocabili con le garanzie di Susa all’apertura e Bondoni nel preferito ruolo di ala.

In seconda linea esordio di Mucoj che, dopo qualche mese di allenamento con i bianconeri, si è guadagnato la fiducia dello staff e si giocherà le sue chanche sin dall’inizio nel match di oggi.

Jacopo Rubbi