Rugby. Cus contro Imola: al Trevisani vuole cancellare l’andata

Attende Imola al Trevisani Nibe Cus, che alle 14.30, al cospetto dei romagnoli, vuole cancellare la cocente delusione dell’andata (al debutto infatti Imola è passata di un punto con una meta allo scadere). Pronostico aperto per questa prima di ritorno, con il Cus che è cresciuto mentre Imola sembra aver pagato una lieve flessione. Probabilmente archiviati per entrambi i sogni play off, affare ristretto tra le cadette di Parma e Reggio, si dovrebbe assistere ad una sfida aperta tra diverse filosofie di gioco: Ferrara ultimamente sta provando un nuovo assetto con le terze linee a fare da ariete in mezzo al campo per aprire varchi per la linea veloce, mentre Imola si arrocca ad una buona spinta da touch che in diverse occasioni ha tolto le castagne dal fuoco in incontri combattuti. In panchina il gradito ritorno di Fratini il cui piede, in caso di arrivo al fotofinish, può essere fondamentale.